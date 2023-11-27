إنقاذ ٢٣ تلميذاً احتجزوا داخل "باص مدرسي" عند مصبّ نهر الكلب!

أفاد الدفاع المدني بأنه “قام عناصر من الدفاع المدني اليوم الاثنين، في تمام الساعة 16:00 من تاريخ اليوم الواقع في 27/11/2023، 23 تلميذاً احتجزوا داخل باص لنقل التلاميذ جراء ارتفاع منسوب المياه عن مصبّ نهر الكلب – كسروان بسبب غزارة المتساقطات”.

وأضاف الدفاع المدني، “قد حرص العناصر على التأكد من سلامة التلاميذ الصغار وسحب الباص الى مكان آمن”.

إرشادات الوقائية قبل العواصف

وكانت قد ذكّرت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة التقيّد بإرشاداتها الوقائية قبل العواصف الثلجية وأثناءها وذلك حرصاً على سلامتهم، وفقاً لما يلي:

السيارة: فحص شامل للسيارة والتأكد من صلاحية الاطارات.

1- قبل العاصفة (اذا كنت خارج البيت):

– لا تقصد المناطق الجبلية او العكس الا عند الضرورة القصوى.

– متابعة وسائل الاعلام والتواصل الإجتماعي لمعرفة احوال الطقس.

2- اثناء العاصفة:

اذا اضطررت للتجوّل قمّ بالاجراءات و تزّود بالتجهيزات التالية:

– ضع سلاسل معدنية لاطارات سيارتك.

– دولاب احتياطي.

– طعام و مياه للشرب ليومين.

– الادوية التي تتناولها بانتظام (قلب، ضغط، إلخ…).

– سائل مدفىء غير كحولي.

3- اثناء السير:

– استمع و تقيّد بارشادات عناصر قوى الامن الداخلي والدفاع المدني.

– لا تتجاوز السيارات لئلا تنزلق وتقفل الطريق.

– افسح المجال لمرور السيارات الآتية من الاتجاه المقابل.

– لا تتهوّر وتخاطر في قيادة السيارة.

– اركن سيارتك الى يمين الطريق اذا لم تتمكن من المتابعة.

– لا تشغّل جهاز التدفئة اذا بدأ الثلج يغمر السيارة.

– حدّد في اي مكان انت موجود لطلب النجدة عبر الخليوي، و ارشد المنقذين الى موقعك وزودهم برقم هاتفك و التفاصيل للوصول اليك سريعاً.

– إذا اشتدّت العاصفة ترجّل من السيارة، واحتم في اقرب مكان اليك، حاملا معك الدواء والطعام والشراب والاغطية الصوفية.

إرشادات للمقيمين في المناطق الجبلية استعداداً لوصول العاصفة.