إنقاذ ٧ مواطنين مُحاصرين بالثلوج

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني البيان الآتي:

“تلقت غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني، في تمام الساعة ٣،٠٠ من بعد ظهر اليوم الواقع في ٢٥-١١-٢٠٢٣ بلاغاً يفيد عن وجود مواطنين احتجزتهم الثلوج داخل سياراتهم على طريق عيناتا الأرز – كوع البحص.

وعلى الفور، توجّه عناصر الدفاع المدني بالتعاون مع وحدات من الجيش المنتشرة عملانيا الى الموقع المحدد وعملوا على إنقاذ ٧ مواطنين كانوا داخل السيارات وقد عجزوا عن متابعة السير بسبب كثافة الثلوج، فتمكن العناصر، بعد جهود استمرت حتى الساعة ٦،٣٠، من انقاذهم ونقلهم الى بر الأمان”.