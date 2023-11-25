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إنقاذ ٧ مواطنين مُحاصرين بالثلوج

منذ دقيقة واحدة
فتح الطرقات المقطوعة بالثلوج

فتح الطرقات المقطوعة بالثلوج

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صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني البيان الآتي:

“تلقت غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني، في تمام الساعة ٣،٠٠ من بعد ظهر اليوم الواقع في ٢٥-١١-٢٠٢٣ بلاغاً يفيد عن وجود مواطنين احتجزتهم الثلوج داخل سياراتهم على طريق عيناتا الأرز – كوع البحص.

وعلى الفور، توجّه عناصر الدفاع المدني بالتعاون مع وحدات من الجيش المنتشرة عملانيا الى الموقع المحدد وعملوا على إنقاذ ٧ مواطنين كانوا داخل السيارات وقد عجزوا عن متابعة السير بسبب كثافة الثلوج، فتمكن العناصر، بعد جهود استمرت حتى الساعة ٦،٣٠، من انقاذهم ونقلهم الى بر الأمان”.

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