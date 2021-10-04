الجمعة 23 ذو الحجة 1443 ﻫ - 22 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إنماء طرابلس: لضبط فاتورة المولدات الخيالية

4 - أكتوبر - 2021
طرابلس

طرابلس

A A A
طباعة المقال

دعت جمعية “إنماء طرابلس والميناء”، “الحكومة عموما ووزارة الاقتصاد خصوصا، إلى التحرك سريعا وضبط فاتورة المولدات الخيالية التي أصبحت توازي معاش موظف، لا سيما أن هذا الأمر أصبح عبئا ثقيلا على الناس الذين يعانون ايضا من الغلاء الفاحش في المواد الغذائية وغيرها”.

وسألت في بيان: “أين أصبحت العدادات التي اعتمدت في فترة، فهل أصبحت في خبر كان؟ فيما الفوضى تعم المناطق بغالبيتها”.

وطالبت “المعنيين بالتشدد في هذا الموضوع، نظرا إلى أهمية هذا الأمر ولما يشكله من ضغط جدي على المواطن لا يحتمله ويزيد من معاناته اليومية والحياتية والمعيشية”.

وشددت على “ضرورة معالجة هذا الأمر سريعا ووقف الفواتير العشوائية وإيجاد صيغة عملية قابلة للتطبيق من أجل أن تكون الفاتورة موحدة في كل المناطق”.

    المزيد من أخبار لبنان

    جريمة- تعبيرية
    جريمة مروعة تهز النبعة.. قُتل على يد شبان سوريين بسبب علاقة عاطفية
    وزير المالية يوسف الخليل
    أزمة إضراب القطاع العام.. وزير المال متفائل بحل قريب
    وزير الأشغال علي حمية
    حمية: طرقات البقاع شكلت أنموذجا في التلاقي ولن نقبل بتقطعها

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ميشال عون
    بعدما أوصل لبنان إلى قعر جهنم.. عون يسجّل سابقة تاريخية
    فريق صوت بيروت إنترناشونال
    فريق صوت بيروت إنترناشونال يتعرض لمطاردة وتهديد بالقتل في الجنوب
    جدران مدخل منزل القاضي عقيقي
    بالصور.. هذا ما كتب على جدران منزل القاضي عقيقي