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"إنماء طرابلس والميناء" للمعنيين: التفتوا إلى الوضع الصحي المزري في لبنان

3 - يناير - 2022
طرابلس

طرابلس

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دعت جمعية “إنماء طرابلس والميناء” المواطنين إلى التشدد في الوقاية واتخاذ إجراءات الحماية وعدم الاستهتار واعتماد الحجر الشخصي للمخالطين، تفادياً للوقوع في المحظور.

كما ناشدت في بيان “المعنيين الالتفات إلى الوضع الصحي المزري في لبنان الذي أصبح خطيراً ويستلزم وقفة ضمير لمعالجته، لا سيما بعد تفشي وباء كورونا مجددا ومتحوره أوميكرون”.

ودعت إلى “التحرك سريعاً في هذا الموضوع لأن أعداد المصابين تتزايد ولا خطة طوارئ تلوح في الأفق”. وأكدت “ضرورة تقديم المساعدات إلى المستشفيات الحكومية وتأمين مستشفيات ميدانية في كل المناطق، التي بدأت تعاني”.

وطالبت “وزارة الصحة العامة بتأمين فحوص الـPCR مجاناً، لا سيما أن إمكانات اللبنانيين باتت لا تسمح بعد ارتفاع سعره الذي بدأ يلامس حدود ال200 ألف”، داعية “جميع المواطنين الذين لم يتلقوا اللقاح بعد إلى تلقيه فوراً، حرصا على سلامتهم وسلامة المجتمع”.

وشددت على “ضرورة انعقاد مجلس الوزراء لاتخاذ قرارات حاسمة تخفف من وطأة الكوارث الصحية والاجتماعية والاقتصادية على الشعب، الذي لم يعد يحتمل كل هذه الكوارث”.

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