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“إنماء طرابلس والميناء”: ندعو المسؤولين لإيجاد فرص عمل للعمال

منذ 4 ساعات
طرابلس- ارشيف

طرابلس- ارشيف

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هنأت جمعية انماء طرابلس والميناء العمال في عيدهم وتمنت لهم في بيان، “المزيد من الاستقرار والوضع المعيشي اللائق الذي يليق بهم، مؤكدة ان هذه المناسبة تأتي في احلك الظروف على العمال واللبنانيين جميعا، آملة ان يرفع الغبن وتخفف الاعباء عن هؤلاء العمال الذين يكافحون من اجل لقمة العيش والحياة الكريمة”.

وأملت الجمعية “من المسؤولين التطلع الى هذه الشريحة الكبيرة، والعمل على انصافهم لان العمال هم ركيزة هذا الوطن الاقتصادية”. وأسفت “لوجود بطالة مستشرية في هذا البلد”، داعية “الحكومة الى حل هذا الوضع وايجاد فرص عمل للنهوض بالوطن والمواطن”.

وشددت على “ضرورة حماية العامل بعدما وصلنا الى حالة استغنت فيها الكثير من الشركات والمؤسسات بسبب الاوضاع الراهنة عن الكثير من الموظفين والعمال”. راجية “في هذه المرحلة الصعبة ان يعم لبنان الاستقرار والازدهار والسلام وان يبقى حق العامل مصانا”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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