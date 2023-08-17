الخميس 1 صفر 1445 ﻫ - 17 أغسطس 2023 |
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"إهانة للبنانيّين".. عضو في مجلس الشيوخ الفرنسي تنتقد رسالة لودريان

منذ 45 دقيقة
ناتالي غوليه

ناتالي غوليه

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علّقت عضو مجلس الشيوخ الفرنسي ناتالي غوليه، على رسالة وزير الخارجية السابق، مبعوث الرئيس الفرنسي الى لبنان جان إيف لودريان، مشيرة إلى أنّه “بعد الازدراء، كي لا نقول حماقة السياسة الفرنسيّة في إفريقيا، ها هو الكبريتي جان إيف لو دريان يستجوب البرلمانيّين اللبنانيّين مع طلب الإجابة إلى السفارة الفرنسية، لا، ولكن بجدية”! لبنان ليس مستعمرة”.

وأضافت سائلة: “لماذا يقع مستوى فرنسا بهذه الطريقة؟ إنها إهانة للبنانيين”.

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