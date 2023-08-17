"إهانة للبنانيّين".. عضو في مجلس الشيوخ الفرنسي تنتقد رسالة لودريان

علّقت عضو مجلس الشيوخ الفرنسي ناتالي غوليه، على رسالة وزير الخارجية السابق، مبعوث الرئيس الفرنسي الى لبنان جان إيف لودريان، مشيرة إلى أنّه “بعد الازدراء، كي لا نقول حماقة السياسة الفرنسيّة في إفريقيا، ها هو الكبريتي جان إيف لو دريان يستجوب البرلمانيّين اللبنانيّين مع طلب الإجابة إلى السفارة الفرنسية، لا، ولكن بجدية”! لبنان ليس مستعمرة”.

وأضافت سائلة: “لماذا يقع مستوى فرنسا بهذه الطريقة؟ إنها إهانة للبنانيين”.

🇱🇧Après le camouflet pour ne pas dire la branlée de la politique française en Afrique voilà le sémillant @JY_LeDrian qui interroge les parlementaires libanais avec retour souhaité à l’ambassade de France 🇫🇷 non mais sérieux ! Le Liban n’est pas une colonie de quoi vous mêlez vous… pic.twitter.com/XW5LraNm7X — Nathalie Goulet (@senateur61) August 17, 2023