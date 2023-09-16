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إيجابية في بحث إعادة تشغيل مطار القليعات

منذ 45 دقيقة
مطار القليعات

مطار القليعات

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التقى رئيس حزب القوّات اللبنانيّة سمير جعجع، في المقر العام للحزب في معراب، وفدا من تكتل “الإعتدال الوطني” ضم النواب: وليد البعريني، محمد سليمان، سجيع عطية، والنائب السابق هادي حبيش، في حضور أعضاء تكتل الجمهوريّة القويّة النواب: غسان حاصباني، فادي كرم، أنطوان حبشي وايلي خوري.

وعقب اللقاء وضع عطيّة الزيارة في إطار البحث بإعادة تشغيل مطار القليعات وقد لمسنا من الحكيم كل إيجابيّة ودعم وشراكة في هذا المشروع المهم خصوصا لمنطقة الشمال وعكار التي تعاني الكثير من الحرمان. مُضيفًا: أكد “الحكيم” مع السادة الزملاء النواب في تكتل الجمهوريّة القويّة على وجوب تحفيز كل المرافق الإقتصاديّة في البلاد، لا سيما في منطقة الشمال بشكل أساسي، أكان المرفأ أو المنطقة الإقتصاديّة الخاصة والمطار بشكل أساسي في ظل الحاجة الوطنيّة والإقتصاديّة والتنمويّة لهذه المنطقة، باعتبار أن مطار القليعات يأتي مكملاً لعمل مطار بيروت في شتى النواحي.

عطيّة الذي شكر جعجع ونواب القوات على تبنيهم هذا المشروع، لفت إلى أن جميع الكتل التي التقيناها كان لديها الكثير من الإيجابيّة إزاء هذا المشروع لأهميته، انطلاقا من هنا، سندخل الآن في المرحلة التنفيذيّة ووضع الخطط وآلية عمل المتابعة من الناحيتين الإداريّة واللوجستية، وإن شاء الله سنتمكّن من تشغيل المطار في المدى القريب.

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