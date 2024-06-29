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إيران تحذر اسرائيل: جميع الخيارات ستكون مطروحة في حال الحرب على لبنان

منذ 41 دقيقة
علم إيران وحزب الله عند حدود لبنان الجنوبية

علم إيران وحزب الله عند حدود لبنان الجنوبية

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حذرت ايران السبت اسرائيل من “حرب إبادة” بـ”مشاركة كاملة لمحور المقاومة” الذي يضم طهران وحلفاءها الإقليميين في حال شنت الدولة العبرية هجوماً “واسع النطاق” على حزب الله في لبنان.

وذكرت البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة على منصة “إكس” أن ايران تعتبر “دعاية الكيان الصهيوني حول عزمه مهاجمة لبنان حرباً نفسية”.

لكنها أضافت أنه “في حال شن هجوم عسكري واسع النطاق، فسوف تليه حرب إبادة”.

وشددت على أن “جميع الخيارات ستكون مطروحة، بما في ذلك المشاركة الكاملة لمحور المقاومة”.

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة إثر هجوم غير مسبوق للحركة في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر، يجري تبادل إطلاق نار شبه يومي بين حزب الله وإسرائيل عبر حدود لبنان الجنوبية.

الأربعاء، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أنّ الدولة العبرية “لا تريد حرباً” في لبنان لكنها يمكن أن تعيده إلى “العصر الحجري” في حال اندلعت حرب.

وحذرت الولايات المتحدة والامم المتحدة وفرنسا بشكل خاص من مغبة اندلاع حرب في لبنان.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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