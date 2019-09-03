إيران تزود حزب الله ألاف الصواريخ الدقيقة… وروسيا تتحرك

علمت مصادر لصحفية “الجريدة الكويتية”، من مصدر في وزارة الدفاع الإيرانية، أن طهران زودت حزب الله اللبناني والحشد الشعبي العراقية وحركتَي حماس والجهاد الفلسطينيتين بآلاف الصواريخ الدقيقة القصيرة والمتوسطة المدى والطائرات المسيرة من دون طيار (درون) رداً على سلسلة الضربات التي يعتقد أن إسرائيل شنتها على مخازن الفصائل العراقية الموالية لها.

وشدد المصدر على أن التحرك الإيراني جاء بعدما اعتبر قادة طهران أن الضربات التي اقتربت من حدود الجمهورية الإسلامية تخطت خطاً أحمر ضمن تفاهماتهم مع روسيا بشأن ضبط الصراع مع الدولة العبرية في المنطقة.

وأوضح أن عدداً من الصواريخ أرض ـــ جو وأرض ـــ بحر حديثة جداً، لافتاً إلى أن الخطوة غير المسبوقة، والتي كان من المفترض أن تمتنع عنها طهران وفق التفاهمات الروسية، تأتي ضمن تحضيرات لـ مفاجئة كبيرة رداً على تل أبيب والولايات المتحدة.

وأشار إلى أن حزب الله استطاع تهريب عدد من الصواريخ إلى حركتي حماس والجهاد الإسلامي، الأمر الذي يهدد باستهداف مناطق حساسة داخل إسرائيل يمكنها إحداث دمار كبير مثل مخازن المواد الكيماوية أو الغاز أو محطات الوقود.

ولفت إلى أن الروس بدأوا اتصالات مكثفة خلف الكواليس لوقف التحركات الإيرانية، لكنهم لم يستطيعوا لجم الغضب الإيراني.

المصدر الجريدة الكويتية