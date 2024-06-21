إيران: حزب الله قادر على الدفاع عن نفسه في مواجهة إسرائيل

قالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، اليوم الجمعة: “إن حزب الله لديه القدرة على الدفاع عن نفسه وعن لبنان في مواجهة إسرائيل”، محذرةً من أن “الوقت ربما قد حان للتدمير الذاتي لذلك النظام غير الشرعي”.

وأضافت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في منشور على منصة “إكس”: “أي قرار متهور من النظام الإسرائيلي المحتل لإنقاذ نفسه يمكن أن يغرق المنطقة في حرب جديدة”.

ويوماً بعد يوم، تشهد الجبهة الجنوبية تصعيداً مقلقا، ورغم أن الحرب التي تشنها إسرائيل في غزة اجتذبت قدراً كبيراً من اهتمام العالم على مدى الأشهر الثمانية الماضية، فإن القتال على جبهة الحدود الشمالية مع لبنان يدق ناقوس الخطر مع تصاعده في الآونة الأخيرة.

في حين، أعلن الجيش الإسرائيلي في وقتٍ سابق، أنه “تمت المصادقة على الخطط العملياتية لشن هجوم في لبنان… وإقرارها”، فيما توعد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس حزب الله بـ”القضاء عليه، في حال اندلاع حرب شاملة”.

من جهته، يأتي تهديد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله اليوم (الأربعاء) خلال كلمة متلفزة، أنه “على إسرائيل أن تنتظره جواً وبراً وبحرا”.