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إيطاليا ترحّب باتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل

منذ 40 دقيقة
حقل كاريش

حقل كاريش

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اعتبرت وزارة الخارجية الإيطالية أن “اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، ستكون له انعكاسات مهمة على الاستقرار والازدهار الإقليميين”، حسبما ذكرت وكالة “نوفا” الإيطالية للأنباء.

وقالت في بيان: “إيطاليا ترحّب بجهود الأطراف المعنيين ووساطة الولايات المتحدة، وتأمل انجاز الاتفاق الذي تم الإعلان عنه للتو في أقرب وقت”.

وفي وقت سابق، أعلن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أنّ “رئيس الجمهورية “ميشال عون” تسلّم النسخة الرسمية النهائية المعدَّلة للاقتراح الذي كان تقدّم به الوسيط الأميركي للاتفاق في شأن الحدود البحرية الجنوبية، من نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب المكلّف من قبل الرئيس، متابعة ملف ترسيم الحدود”.

واعتبرت رئاسة الجمهورية “الصيغة النهائية لهذا العرض، مرضية للبنان، لا سيما وأنّها تلبّي المطالب اللبنانية التي كانت محور نقاش طويل خلال الأشهر الماضية، وتطلّبت جهداً وساعات طويلة من المفاوضات الصعبة والمعقدة”، كما رأت أنّ “الصيغة النهائية حافظت على حقوق لبنان في ثروته الطبيعية وذلك في توقيت مهم بالنسبة الى اللبنانيين”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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