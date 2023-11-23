الخميس 9 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 23 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إيطاليا تُحذّر من انفجار المنطقة: نحاول تجنّب التصعيد في لبنان

منذ 7 دقائق
علم إيطاليا

علم إيطاليا

A A A
طباعة المقال

شدد وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو، على “الحاجة إلى تفكير متعمق في قواعد الاشتباك الخاصة بقوات اليونيفيل في لبنان”، بحسب وكالة “نوفا” الإيطالية للأنباء.

وقال كروزيتو، في تصريحات تلفزيونية: “سأتواجد في الشرق الأوسط خلال الأيام القليلة المقبلة وفي الأمم المتحدة يوم الإثنين للحديث عن مستقبل مهمة اليونيفيل في لبنان والمشاكل المتعلقة بقواعد الاشتباك، ويجب إجراء تفكير متعمق لتقييم ما إذا كانت هذه متوافقة بالفعل مع المخاطر والأوقات التي نعيش فيها”.

وأضاف: “يجب إجراء نقاش جدي حول قواعد الاشتباك وتقييم ما إذا كانت تتوافق مع المخاطر والأوقات التي نعيشها. إذا ارتكبت خطأ، فإنك تهيىء الظروف لانفجار الوضع، إن التصعيد الذي يشمل دخول لبنان، وربما سوريا، إلى الصراع هو ما نحاول تجنبه. وهذا يتطلب منا عدم ارتكاب الأخطاء. كانت لدي بعض الشكوك حول هذه الآفة، وتحدثت عنها مع زملائي الألمان والفرنسيين والإسبان، وعلينا جميعًا أن نطلب من أنفسنا تحقيق الاستقرار في المنطقة التي إذا انفجرت أكثر من ذلك من شأنها أن تخلق مشاكل لمنطقة البحر الأبيض المتوسط بأكملها وما وراءها”.

    المزيد من أخبار لبنان

    الرئيس نبيه بري
    بري يُعلن عن جلسة تشريعية مرتقبة.. ماذا قال عن اشتباكات الجنوب وهدنة غزة؟
    وزير النقل القطري جاسم بن سيف بن أحمد السليطي ووزير الاقتصاد أمين سلام
    قطر تضع دراسات تحسين قطاع النقل بتصرّف لبنان.. وتستعدّ لتقديم باصات
    الرئيس نبيه بري وسفير روسيا في لبنان ألكسندر روداكوف
    الأوضاع الميدانية على طاولة بري.. ورسالة من رئيس مجلس الدوما الروسي

    الأكثر قراءة

    عناصر من حزب الله
    حدث خطير في بيت ياحون.. استشهاد مجموعة قيادية في حزب الله من بينهم نجل "محمد رعد"
    إيهود باراك
    غزة تحت النار
    فيديو صادم لإيهود باراك: إسرائيل هي التي "بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء"
    مستشار الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما "ستيوارت سيلدويتز"
    فيديو.. مستشار سابق لأوباما يسخر من "النبي محمد" ويحرض على قتل أطفال فلسطين!