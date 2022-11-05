السبت 11 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 5 نوفمبر 2022 |
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إيلي الفرزلي: عون كان يهدف إلى تدمير اتفاق الطائف بشكل ممنهج

منذ 32 دقيقة
إيلي الفرزلي

إيلي الفرزلي

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أكد نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي على ضرورة التمسّك باتفاق الطائف، مؤكداً أن “هذا الاتفاق هو مصدر وفاقي، ويشكل استقرارا كبيرا للبنان”.

ودعا الفرزلي في تصريح لـ”الأنباء” الكويتية إلى الدفاع عن هذا الاتفاق والحفاظ عليه، ومنع كل المحاولات التي تهدف إلى النيل منه، لاسيما تلك المحاولات التي قام بها رئيس الجمهورية السابق ميشال عون في الفترة الأخيرة، بهدف تدمير هذا الاتفاق تدميرا ممنهجا، لكي يزول من عقول اللبنانيين، مذكراً بالبيان الثلاثي المشترك، الذي صدر عن وزراء خارجية أميركا والمملكة العربية السعودية وفرنسا مؤخرا، والذي يؤكد على الطائف جملة وتفصيلا.

وأضاف الفرزلي: “إن الوضع في لبنان يتحدث عن نفسه، شغور رئاسي، حكومة تسلمت مقامه، وتقوم بتصريف الأعمال، ولكن هذا لا يكفي في ظل الأوضاع الاقتصادية الخانقة والسياسية المتلبدة، فنحن بحاجة إلى رئيس جمهورية، لأنه رمز وحدة الوطن واستقراره”.

وأشار الى ضرورة أن يكون الرئيس وفاقياً، إذ يجب التوافق حول الأفكار والبرنامج، وليس حول الشخص، وأي شخص قادر على تنفيذ هذا البرنامج يصبح وفاقياً.

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