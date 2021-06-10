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إيلي الفرزلي: مبادرة "بري" لا يمكن أن تسقط حتى لو بقيت 5 آلاف سنة

10 - يونيو - 2021
إيلي الفرزلي

إيلي الفرزلي

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حمل نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل مسؤولية تأخير تشكيل الحكومة، ورأى أن “كل الحوار حول تسمية الوزيرين المسيحيين هو تحريض على المسيحيين”.

وأشار الفرزلي في حديثٍ لـ”الجديد” إلى أن “حزب الله أخذ موقفاً واضحاً حول الثلث المعطل، وهذا موقف مخالف لإرادة باسيل وفريقه”.

وسأل: “أي دستور حدد كمية عدد الوزراء لرئيس الجمهورية؟”

وشدد الفرزلي على أن “مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري لا يمكن أن تسقط حتى لو بقيت 5 آلاف سنة”.

واعتبر أن “أي تسوية رئاسية جديدة قبل تشكيل الحكومة هي وهم”، وقال: “هناك استقتال لعودة التسوية”.

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