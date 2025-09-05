الجمعة 13 ربيع الأول 1447 ﻫ - 5 سبتمبر 2025 |
إيلي محفوض: اجهوا شرف الحكم لتنالوا مرتبة تستحقونها

منذ 50 دقيقة
المحامي إيلي محفوض

اعتبر رئيس حزب حركة التغيير المحامي ايلي محفوض انه ما لم يُحاسَب من زجّ بلبنان في حروب إقليمية ستبقى الدولة مشروع حلم لن يتحقق قبل منطق الثواب والعقاب.

وقال محفوض في تصريح له ان الحكم الذي لا يسيطر على ادارته يسقط بعيون ناسه، والحكم الذي يستسهل ترك ميليشيات مسلحة تصادر القرارات الكيانية والسيادية يفقد مبررات وجوده ومشروعيته ، وما لم يُحاسَب من زجّ بلبنان في حروب إقليمية ستبقى الدولة مشروع حلم لن يتحقق قبل منطق الثواب والعقاب..صدّقوا أنكم أدعياء الأمر والإمرة لكم وبيدكم واطردوا الخوف من قاموسكم فسلاحكم الدستور الذي يعلو ولا يُعلى عليه.. واجهوا شرف الحكم لتنالوا مرتبة تستحقونها..

