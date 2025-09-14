الأحد 22 ربيع الأول 1447 ﻫ - 14 سبتمبر 2025 |
إيلي محفوض: اخرجوا من عقدة ما لنا لنا.. وما لكم لنا ولكم!

منذ 17 دقيقة
آخر تحديث: 14 - سبتمبر - 2025 9:49 صباحًا
المحامي إيلي محفوض

كتب رئيس “حركة التغيير” إيلي محفوض عبر منصة “أكس”: “على التنظيم المسلّح أن يعود إلى معادلة الرئيس صائب سلام بعنوان لا غالب ولا مغلوب.. ولشعار الرئيس سليمان فرنجية وطني دائمًا على حق… ولتمسّك الرئيس فؤاد شهاب بالكتاب… وأن تعي الميليشيا أهمية لبنان بكامل مساحته كما طرحها الرئيس بشير الجميّل… وأخيرًا على هذه المجموعة أن تخرج من عقدة ما لنا لنا وحدنا.. وما لكم لنا ولكم”.

