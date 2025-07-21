إيلي محفوض: التلاعب لم يعد ممكناً

كتب رئيس حزب حركة التغيير ايلي محفوض عبر منصّة “أكس”: “التلاعب لم يعد ممكنًا، والتنظيم المسلح بات محشورًا بتحديد زمنية وآلية تسليم السلاح، أما التذاكي حول جنوب وشمال الليطاني فلم يعد مجالًا للمناورات، والدولة تكون أو لا تكون، والحكومة سيدة نفسها وقراراتها ملزمة للجميع وما عليها سوى الحسم والجزم”.
التلاعب لم يعد ممكنًا ، والتنظيم المسلح بات محشورًا بتحديد زمنية وآلية تسليم السلاح ،
أما التذاكي حول جنوب وشمال الليطاني فلم يعد مجالًا للمناورات ، والدولة تكون أو لا تكون ، والحكومة سيدة نفسها وقراراتها ملزمة للجميع وما عليها سوى الحسم والجزم.
— Elie Mahfoud (@MahfoudElie) July 21, 2025