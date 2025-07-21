إيلي محفوض: التلاعب لم يعد ممكناً

كتب رئيس حزب حركة التغيير ايلي محفوض عبر منصّة “أكس”: “التلاعب لم يعد ممكنًا، والتنظيم المسلح بات محشورًا بتحديد زمنية وآلية تسليم السلاح، ‏أما التذاكي حول جنوب وشمال الليطاني فلم يعد مجالًا للمناورات، والدولة تكون أو لا تكون، والحكومة سيدة نفسها وقراراتها ملزمة للجميع وما عليها سوى الحسم والجزم”.

التلاعب لم يعد ممكنًا ، والتنظيم المسلح بات محشورًا بتحديد زمنية وآلية تسليم السلاح ،

أما التذاكي حول جنوب وشمال الليطاني فلم يعد مجالًا للمناورات ، والدولة تكون أو لا تكون ، والحكومة سيدة نفسها وقراراتها ملزمة للجميع وما عليها سوى الحسم والجزم. — Elie Mahfoud (@MahfoudElie) July 21, 2025