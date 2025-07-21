الأثنين 26 محرم 1447 ﻫ - 21 يوليو 2025 |
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إيلي محفوض: التلاعب لم يعد ممكناً

منذ 50 ثانية
المحامي إيلي محفوض

المحامي إيلي محفوض

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كتب رئيس حزب حركة التغيير ايلي محفوض عبر منصّة “أكس”: “التلاعب لم يعد ممكنًا، والتنظيم المسلح بات محشورًا بتحديد زمنية وآلية تسليم السلاح، ‏أما التذاكي حول جنوب وشمال الليطاني فلم يعد مجالًا للمناورات، والدولة تكون أو لا تكون، والحكومة سيدة نفسها وقراراتها ملزمة للجميع وما عليها سوى الحسم والجزم”.

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