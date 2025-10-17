الجمعة 25 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 17 أكتوبر 2025 |
إيلي محفوض: الحسم بات مسؤولية الدولة

منذ 37 دقيقة
المحامي إيلي محفوض

المحامي إيلي محفوض

كتب رئيس حركة التغيير إيلي محفوض عبر حسابه على “أكس”: “قبل فوات الأوان، وتجنّبًا للأسوأ، على بطلٍ عاقلٍ وحكيمٍ أن يلجم جماعةً تهوى الانتحار، ويمنعها من الاستمرار في توريط البلاد والدفع بها نحو جهنّم. ولإنقاذ الجمهورية، لم يعد أمامنا سوى الكيّ كآخر الدواء، فالحسم بات مسؤولية الدولة، التي هي السلطة التنفيذية الشرعية. وبين الشرعية والميليشيا، لا مجال للتردّد: الخيار محسوم مع الشرعية اللبنانية، ضدّ ميليشيا مسلّحة لا تواجه إلا الدولة ومؤسّساتها”.

