إيلي محفوض: الميليشيا لن تهدأ عن إثارة الفتن والتهديد

منذ 6 دقائق
رئيس حركة التغيير إيلي محفوض

رئيس حركة التغيير إيلي محفوض

كتب رئيس حركة التغيير إيلي محفوض عبر “أكس”: “مواجهة شرف الحكم تتطلّب الشجاعة وهذا ما طبع قرارات الحكومة اللبنانية التي ألغت بالفعل مفاعيل اتفاقية القاهرة وملحقاتها.. فمنذ ١٩٦٩ لم نشهد لسلطة لبنانية لا تمارس فرفكة الأيدي والوقوع في فخّ التخويف والتخوين.. ومع علمنا المسبق بأن الميليشيا لن تهدأ عن إثارة الفتن والتهديد أو حتى الإغتيالات إلا أننا وراء دولتنا بقراراتها السيادية حتى آخر رمق ولتحقيق سيادة كاملة للجمهورية اللبنانية على مساحة لبنان كل لبنان بكامل ترابه بكامل شعبه”.

