إيلي محفوض: تاريخ ٧ أيار وصمة عار وهل من اعتذار؟

كتب رئيس حركة التغيير المحامي إيلي محفوض عبر “اكس”: “هل من اعتذار على غزوة ٧ أيار ٢٠٠٨ عندما قامت ميليشيا انطلاقا من فوقية واستعلاء وكأنها فوق القانون ومشروع مناقض للدستور والعيش مع الآخرين بسلام فكان الإعتداء على الأهالي في مشهدية مقززة من خلال عراضات مسلحة حيث تمّ ترويع الناس وسقوط عشرات الضحايا؟! تاريخ ٧ أيار إن حكى لسجّل وصمة عار”.

هل من اعتذار على غزوة ٧ أيار ٢٠٠٨ عندما قامت ميليشيا انطلاقا من فوقية واستعلاء وكأنها فوق القانون ومشروع مناقض للدستور والعيش مع الآخرين بسلام فكان الإعتداء على الأهالي في مشهدية مقززة من خلال عراضات مسلحة حيث تمّ ترويع الناس وسقوط عشرات الضحايا تاريخ ٧ أيار إن حكى لسجّل وصمة عار — Elie Mahfoud (@MahfoudElie) May 7, 2024