إيلي محفوض: تطبيق القوانين لا يستدعي "طبل وزمر"

كتب رئيس حركة التغيير المحامي إيلي محفوض عبر “أكس”: “الإفراط في التفاؤل قد يُحبط العزيمة لكون منطق أصحاب عقيدة السلاح باللامنطق في التعامل مع مقررات مجلس الوزراء خصوصا أن إنفاذ وتطبيق القوانين لا يستدعي “طبل وزمر” بل ترجمة عملانية.. الحصاد كثير ولكن الْفَعَلَةَ قليلون. وغدًا يومٌ آخر”.

