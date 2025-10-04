السبت 12 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 4 أكتوبر 2025 |
إيلي محفوض: تكاد مفاجآت نواف سلام لا تنضب

منذ ساعتين
المحامي إيلي محفوض

كتب رئيس حركة التغيير إيلي محفوض عبر منصة “أكس”: “تكاد مفاجآت نواف سلام لا تنضب، وآخر خطواته كانت طلبه من الدولة السورية تسليم لبنان قاتل الرئيس الشهيد بشير الجميل. وهذا إن دلّ على شيء، فإنما يدلّ على شجاعةٍ وإقدامٍ لرئيس الحكومة اللبنانية. فليكمل هذا الرجل مساره الصحيح، لأنّ قطف ثمار ما يزرعه يؤسّس للنهوض بالجمهورية نحو إعادة بناء الدولة وتفعيل مؤسساتها. نواف سلام، لك منّا كل الاحترام والتقدير”.

