إيلي محفوض رداً على قاسم: أضعتم بوصلة الخيارات اللبنانية!

منذ ساعة واحدة
المحامي إيلي محفوض

المحامي إيلي محفوض

كتب رئيس حركة التغيير إيلي محفوض في منشور على حسابه عبر “إكس”، لأمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم قائلًا: “شيخ نعيم قاسم ، لقد أضعتم بوصلة الخيارات اللبنانية، وربطتم مصالحكم بأولويات دولةٍ أجنبية باتت تُثقِل كاهل الجمهورية”.

وتابع محفوض: “حتى لم تعد تشبه مشروعكم الخطير. أمّا تهديداتكم المتكرّرة للبنانيين، وللحكومة والشرعية، فقد باتت تستدعي معالجة قضائية عاجلة. وقضيتكم تحوّلت إلى مجرّد معركة عبثية ضدّ طواحين الهواء”.

ودعا محفوض الشيخ نعيم لمطالعة قصة Don Quixote للكاتب الإسباني Miguel de Cervantes قائلًا: “لعلّك تستفيد وتفيد”.

وختم: “بترتاح وبتريح”.

