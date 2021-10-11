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إيلي محفوض: زعيم ميليشيا حزب الله رفض التحقيق الدولي ولا يأمن للتحقيق اللبناني

11 - أكتوبر - 2021
رئيس حركة التغيير إيلي محفوض

رئيس حركة التغيير إيلي محفوض

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غرد رئيس حركة التعيير إيلي محفوض عبر حسابه على تويتر:

“حسن نصرالله يُكمل تهديدات موفده الى العدلية ويصوّب بالمباشر نحو المحقق العدلي طارق البيطار.

فزعيم ميليشيا حزب الله رفض التحقيق الدولي ولا يأمن للتحقيق اللبناني

فهل يسعى مثلا للقضاء الإيراني ؟

يا سيد نصرالله كفاكم إمعانًا وتخريبًا واعلم أن القانون يعلو ولا يُعلى عليه”

وأضاف محفوض في تغريدة أخرى: 

“عمل القاضي طارق البيطار ليس استنسابيًا يا سيد حسن نصرالله ولا فيه استهداف سياسي.

أما العلاقة بالعدالة فلست أنت الشخص المناسب لتقييم عمل القضاء والقضاة.

وعلى ماذا استندت لتقول عن البيطار أنه يعمل بالسياسة أما إتهامك له بتوظيف الدماء فهو قمّة الإستهداف السياسي والميليشيوي لقاضٍ”

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