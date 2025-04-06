إيلي محفوض: صفقة بيع ميليشيات إيران في لبنان "ستأتي قريبًا"

إعتبر رئيس حزب “حركة التغيير” المحامي ايلي محفوض، أنه “في حين تتجه المنطقة نحو متغيرات كبيرة هناك جماعة في لبنان لا تقرأ المصلحة اللبنانية”.

وقال محفوض في تصريح: “‏ايران باعت حماس والحشد الشعبي والحوثي وقريبا تأتي صفقة بيع ميليشياتها في لبنان بعدما شغّلتها لعقود، وفي عزّ دين الحرب منعت عنها الـ password العائدة للصواريخ التي أمدّتها بها، ويكفي مهزلة الردود الإيرانية على إسرائيل كم كانت مضحكة”.

وأضاف: “‏المنطقة تتجه نحو متغيرات كبيرة وفي لبنان جماعة لا تقرأ المصلحة اللبنانية بل تنفّذ أوامر وتعليمات دولة أجنبية الأمر الذي يفاقم من تأخير قيام دولة حقيقية ذات سيادة كاملة لذلك معالجة هذا الإعوجاج سيكون من خلال إمساك الحكومة بزمام المبادرة وإيجاد إطار حاسم لفرض هيبة الشرعية اللبنانية سريعا وبدون تبريرات سخيفة”.