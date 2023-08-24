إيلي محفوض: فليطلق الراعي من الجبل برنامجا إنقاذيا للبلاد والعباد

كتب رئيس حركة التغيير المحامي إيلي محفوض على منصة “اكس”:

“خطوة البطريرك الراعي باتجاه الجبل تكريسا للمصالحة وما أحوجنا في هذا الزمن لمصارحة فمصالحة على المستوى الوطني العام تعيدنا الى ٣ آب ٢٠٠١ يوم تجاوز البطريرك صفير كل محظورات الإحتلال السوري مكرسا السلام اللبناني.. فليطلق الراعي من الجبل برنامجا إنقاذيا للبلاد والعباد من رجس الميليشيا”.

خطوة #البطريرك_الراعي باتجاه الجبل تكريسا للمصالحة وما أحوجنا في هذا الزمن لمصارحة فمصالحة على المستوى الوطني العام تعيدنا الى ٣آب ٢٠٠١ يوم تجاوز البطريرك صفير كل محظورات الإحتلال السوري مكرسا السلام اللبناني..فليطلق الراعي من الجبل برنامجا إنقاذيا للبلاد والعباد من رجس الميليشيا — Elie Mahfoud (@MahfoudElie) August 24, 2023