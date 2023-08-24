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إيلي محفوض: فليطلق الراعي من الجبل برنامجا إنقاذيا للبلاد والعباد

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 24 - أغسطس - 2023 9:26 صباحًا
إيلي محفوض

إيلي محفوض

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كتب رئيس حركة التغيير المحامي إيلي محفوض على منصة “اكس”:

“خطوة البطريرك الراعي باتجاه الجبل تكريسا للمصالحة وما أحوجنا في هذا الزمن لمصارحة فمصالحة على المستوى الوطني العام تعيدنا الى ٣ آب ٢٠٠١ يوم تجاوز البطريرك صفير كل محظورات الإحتلال السوري مكرسا السلام اللبناني.. فليطلق الراعي من الجبل برنامجا إنقاذيا للبلاد والعباد من رجس الميليشيا”.

 

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