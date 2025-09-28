الأحد 6 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 28 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إيلي محفوض: لرفع كابوس الهيمنة الإيرانية عن لبنان

منذ دقيقة واحدة
المحامي إيلي محفوض

المحامي إيلي محفوض

A A A
طباعة المقال

كتب رئيس حركة التغيير إيلي محفوض عبر “أكس”: “لم يتعظوا ولم يتعلموا الدرس، غير أنّ مسار حركة التاريخ لا يوقفه أيّ مشروع هجين، مهما حمل في طيّاته من شعارات مذهبية أو عقائد راديكالية. فلبنان جبران خليل جبران، وسعيد عقل، والرحابنة، لن تسطو عليه أطماع دولٍ ذات أفكار توسعية. وحرص المجتمع الدولي على دور لبنان يفرض على عواصم القرار العمل على رفع كابوس هيمنة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحرسها الثوري عن الجمهورية اللبنانية. وبغير ذلك، ستبقى أزماتنا مستمرة في ظلّ ميليشيا تمضي نحو انتحار جماعي، تتناثر شظاياه مدمّرةً للوطن”.

    المزيد من أخبار لبنان

    النائب اللواء أشرف ريفي
    أشرف ريفي: لبنان اليوم أحوَج ما يكون إلى مؤسساتٍ أمنية قوية
    من موقع الحادث على طريق الحايك - الصالومي
    مأساة جديدة على طرقات لبنان.. واليازا تعلق!
    ليزا جونسون
    السفير الأميركية تودع لبنان: لقد كانت خدمتي من أبرز محطات مسيرتي المهنية

    الأكثر قراءة

    جواد نصر الله
    نجل نصر الله لـ"رويترز" يكشف ردة فعل والده لحظة علمه بتفجيرات البيجر
    عناصر من حزب الله
    من الذي يقف وراء دعوة حزب الله لفتح صفحة جديدة مع السعودية؟
    رئيس الحكومة نواف سلام
    أسابيع حرجة... والعين على موقف سلام