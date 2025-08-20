إيلي محفوض لـ"شيخ قبلان": زلة اللسان من كثرة الكلام

كتب رئيس حركة التغيير المحامي إيلي محفوض عبر “أكس”: “ليست المرة الأولى التي يتوجّه فيها الشيخ أحمد قبلان إلى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي لكن جولته هذه المرة تأتي بعد حضور قبلان إلى بكركي مع المشايخ الأفاضل ومن دون دعوة شخصية لكونه لا يمثّل مرجعيته الدينية، ورغم ذلك استقبلته بكركي من دون أي إحراج لكن ما كان لافتاً أن الشيخ تقدّم من البطريرك معتذرا عن شطحاته اللفظية، فهل يفعلها ويضطر ان يعتذر من جديد؟ وتذكّر يا شيخ ان زلة اللسان من كثرة الكلام”.

