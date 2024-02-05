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إيلي محفوض: وكأننا بزمن المتصرفية!

منذ ساعة واحدة
إيلي محفوض

إيلي محفوض

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اعتبر رئيس حزب حركة “التغيير” ان لا وجود اليوم ليوسف بك كرم ولا لطانيوس شاهين ومن لا يواجه قوى الأمر الواقع يعيش حالة انتظارية.

وقال في تصريح: “وكأننا بزمن المتصرفية١٨٦١-١٩١٨ ولعبة القناصل على ارضنا نسترجعها اليوم بظل خلافات مستعرة بين الدول والمريض جمهورية لبنانية متهالكة قادتها علّقوا العمل بالدستور والقوانين وفرضوا هيمنتهم بحكم السيطرة بالسلاح لكن لا وجود ليوسف بك كرم ولا لطانيوس شاهين ومن لا يواجه يعيش حالة إنتظارية”.

 

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