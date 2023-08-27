إيلي محفوض يطالب بتوسيع نشاطات اليونيفيل لتطال الحدود مع سوريا

أشار رئيس “حركة التغيير” إيلي محفوض الى أن “الطائف اللبناني في خطر ولا بد من توسيع عمل ونشاط اليونيفيل لتطال المنطقة الحدودية مع سوريا”.

وأضاف محفوض: “يجب مواجهة أي مخطط يرمي لشطب مواد متعلقة بالقرارات الدولية 1559 و1680 لا سيما لجهة حصر السلاح بيد الدولة وترسيم الحدود مع سوريا ووقف عمليات التسلح في جنوب لبنان وتبقى أهمية الـ1559 ارتكازه على اتفاق الطائف الذي بات في دائرة الخطر”.

وختم: “لا بد من توسيع عمل ونشاطات اليونيفيل ليطال الحدود مع سوريا ضبطًا للتهريب ومنها للتسلل مما يخدم الاستقرار في لبنان”.