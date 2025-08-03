الأحد 9 صفر 1447 ﻫ - 3 أغسطس 2025 |
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إيلي محفوض: 4 آب مش ذكرى إنما ذاكرة وجع

منذ ساعة واحدة
رئيس حركة التغيير إيلي محفوض

رئيس حركة التغيير إيلي محفوض

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كتب رئيس حركة التغيير المحامي إيلي محفوض عبر “أكس”: “بجريمة مرفأ بيروت كتار مسؤولين بس ما كانوا مسؤولين بإهمالهم.. بلامبالاتهم.. بمعرفتهم المسبقة وعدم المبادرة بمنع وقوع الإنفجار”.

وأضاف محفوض: “الملف مفتوح ولازم يطال من أبسط موظف حتى أعلى الهرم.. وللتذكير هناك نواب ووزراء وموظفين بمواقع متقدمة بالدولة عليهم مذكرات بداية الغيث إنفاذ الاستنابات توقيفهم وإحالتهم أمام القضاء.. 4 آب مش ذكرى إنما ذاكرة وجع”.

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