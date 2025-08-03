إيلي محفوض: 4 آب مش ذكرى إنما ذاكرة وجع

كتب رئيس حركة التغيير المحامي إيلي محفوض عبر “أكس”: “بجريمة مرفأ بيروت كتار مسؤولين بس ما كانوا مسؤولين بإهمالهم.. بلامبالاتهم.. بمعرفتهم المسبقة وعدم المبادرة بمنع وقوع الإنفجار”.

وأضاف محفوض: “الملف مفتوح ولازم يطال من أبسط موظف حتى أعلى الهرم.. وللتذكير هناك نواب ووزراء وموظفين بمواقع متقدمة بالدولة عليهم مذكرات بداية الغيث إنفاذ الاستنابات توقيفهم وإحالتهم أمام القضاء.. 4 آب مش ذكرى إنما ذاكرة وجع”.

بجريمة مرفأ بيروت كتار مسؤولين بس ما كانوا مسؤولين بإهمالهم..بلامبالاتهم.. بمعرفتهم المسبقة وعدم المبادرة بمنع وقوع الإنفجار..

الملف مفتوح ولازم يطال من أبسط موظف حتى أعلى الهرم..

وللتذكير هناك نواب ووزراء وموظفين بمواقع متقدمة بالدولة عليهم مذكرات بداية الغيث إنفاذ الاستنابات… — Elie Mahfoud (@MahfoudElie) August 3, 2025