إيهاب حمادة: جنّبنا لبنان الإنزلاق إلى صدام داخلي- داخلي

رأى عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب إيهاب حمادة، أن “هناك استعدادا عند بعض اللبنانيين للدفع باتجاه صدام داخلي- داخلي، ولذلك عملنا بطريقة فيها الكثير من الحكمة، وجنّبنا لبنان الإنزلاق إلى هذا الموقع، وكنا ثابتين وواضحين في أن الورقة الأميركية تساوي تماماً الصدام الداخلي- الداخلي، وهذا ما قاله أمير قطر بالأمس بأنه يُراد للبنان أن يدخل في حرب أهلية، وعبّر عن الورقة الأميركية بأنها تدفع باتجاه الصدام الداخلي”.

واشار النائب حمادة خلال لقاء سياسي أقيم في بئر العبد إلى أنه “إذا ذهبنا إلى الصدام الداخلي، فهذا يعني أننا حققنا هدف البعض في لبنان، والذي فيما لو حصل، لا يبقى معه لبنان موجوداً”، لافتاً إلى “أننا حذرنا ونبهنا من أن البعض سوف يظل في موقع من يدفع بهذا الاتجاه، ولطالما حاول أن يأخذ البلد إلى صدام داخلي من أجل تحقيق حلم لا يزال يراوده وخصوصاً في هذه اللحظة، وهو إقامة دويلته على جزء من لبنان، ولذلك يجب على اللبنانيين أن يعرفوا، أن سلوك وموقف البعض هو مقدمة لتحقيق أهداف في تقسيم لبنان، وهذه اللعبة قائمة وخصوصاً بعد المستجد في سوريا وتحديداً في السويداء، وهذا ما ينسجم مع الهدف والمشروع الإسرائيلي”.

ولفت النائب حمادة إلى أن “هناك همّا رئيسيا الآن لدى البعض في الخارج والداخل يكمُن في إضعاف الثنائي الوطني في تمثيل الطائفة الشيعية في الانتخابات النيابية المقبلة، والعمل على إيجاد ولو مجموعة مهما صغرت تدّعي تمثيلها للطائفة، كي يكتمل الانقلاب علينا من خلال وجود ثلاث مؤسسات دستورية في سياق واحد، وهو خدمة المشروع الصهيوأمريكي في المنطقة، وهذا ما يعمل عليه في هذه المرحلة”.

وختم النائب حمادة بالقول: “في أول جلسة أيلول كنا نعتقد أننا ذاهبون إلى حرب أهلية، ولكننا اليوم بتنا في واقع آخر، وبات كل اللبنانيين على قناعة أنه لن يستطيع أحد أن يأخذ منّا إبرة واحدة، ولذلك كانت الدعوة لكل هذه الأمة، أن سقوطنا يعني سقوط الأمة، وأن قوتنا يعني قوة الأمة، وأن الذي يتآمر علينا لصالح الإسرائيلي، سوف يكتشف واقعاً أنه تآمر على نفسه ووجوده، وسيسقط هو، وسنبقى نحن بإذن الله”.