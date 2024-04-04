إيهاب حمادة: لن يكون المشروع الإسرائيلي إلا مشروعاً متهالكاً

أكد عضو “كتلة الوفاء للمقاومة”، النائب إيهاب حمادة، أن “محور المقاومة يزداد قوة وثباتاً وتماسكاً ويعمل على مستوى عال من التنسيق والإصرار والثبات، وبالتالي لا يتسرب لأحد منكم أي وهن أوضعف أوخوف على مستقبل المقاومة ومستقبل الأمة”.

وخلال احتفال حاشد نظمه “حزب الله”، إحياء لذكرى اسبوع “الشهيد على طريق القدس علي رتيب الجوهري، والشهيدة القائدة الكشفية هداية مرضه”، في مجمع سيد الشهداء في الهرمل، أضاف حمادة: “لن يكون المشروع الإسرائيلي في ما يأتي من ايام وسنوات قليلة الا مشروعا متهالكاً، فقد مبرر وجوده وقدرته على الوجود فضلاً عن قدرة الآخرين على حمايته”.

واعتبر ان “الإسرائيلي غارق في وحل غزة، على رغم كل ما يقوم به من عمليات قتل للمدنيين من نساء وأطفال”.

مضيفا، بأن “العدو واهم إذا كان يعتبر أن الدخول إلى رفح سبحقق أهدافه، وهو لن يجد إلا ما وجده في غزة من ثبات ومقاومة ستلحق به الخزي والعار والهزبمة وسنكون رفح موفع اعلان (رئيس حكومة العدو) نننياهو والمشروع الإسرائيلي”.

واشار حمادة إلى ان يوم القدس هذا العام له ميزة خاصة بعد عملية طوفان الأقصى.

وتخلل الاحتفال عرض مصور لوصية الشهيد الجوهري، وكلمة لشقيقه نبيل، وكلمة لشقيق الشهيدة مرضه، عاهدا خلالها “البقاء على خط المقاومة ونهجها”.