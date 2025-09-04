الخميس 12 ربيع الأول 1447 ﻫ - 4 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إيهاب حمادة: مشاركة وزرائنا في جلسة الحكومة "قابلة للتغيّر"

منذ 56 دقيقة
إيهاب حمادة

إيهاب حمادة

A A A
طباعة المقال

أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب إيهاب حمادة في تصريح لقناة “الجزيرة ” أنّ التحالف بين حزب الله وحركة أمل “دائم وقوي للغاية”، مشدداً على أنّه “لن يكون هناك أي اختلاف أو تمايز بيننا على الإطلاق”.

وأوضح حمادة أنّ مشاركة وزراء حزب الله في جلسة مجلس الوزراء المقررة غداً لا تزال مرجّحة، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أنّ “كل الأمور قابلة للتغيّر حتى اللحظات الأخيرة وداخل الجلسة”، مؤكداً أنّ القرار النهائي “ما زال مفتوحاً”.

ولفت البرلماني عن حزب الله إلى أنّ موقف الحزب قد يتبدّل في اللحظة الأخيرة تبعاً لمسار النقاشات داخل الحكومة، قائلاً: “وزراء الحزب بصدد المشاركة في الجلسة، لكن موقفنا قد يتغيّر في اللحظة الأخيرة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    صورة للقصف الإسرائيلي على الخيام جنوب لبنان
    بعد المناشير.. تهديد إسرائيلي باستهداف "مقهى" في الخيام
    حزب الله يُصعّد ويهدد بمسيرات لأنصاره في الضاحية الجنوبية ضد الحكومة اللبنانية
    بالفيديو.. مسيرة دراجات نارية تجوب شوارع الضاحية الجنوبية
    أديب عبد المسيح
    أديب عبد المسيح: قدّمت إلى برّي اقتراح قانون "خدمة الوطن"

    الأكثر قراءة

    الغارات على انصارية استهدفت مجمع لتصليح وصيانة الجرافات
    فيديو.. ليل جنوب لبنان تحت النار!
    مقاعد الطلاب في المدارس
    الطويل لـ"صوت بيروت": هذا ما يحصل في المدارس الخاصة!
    نائبة المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط مورغان اورتاغوس
    أورتاغوس في بيروت الأحد.. ما هدف الزيارة؟