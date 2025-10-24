الجمعة 2 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 24 أكتوبر 2025 |
إيهاب مطر يهنّئ ثانوية الحدّادين – بنات لفوزها بتحدّي القراءة العربي

منذ 27 دقيقة
آخر تحديث: 24 - أكتوبر - 2025 6:31 مساءً
النائب إيهاب مطر

هنّأ النائب إيهاب مطر ثانوية الحدّادين – بنات في طرابلس بعد فوزها بالمرتبة الأولى في مسابقة “تحدّي القراءة العربي”، معبّرًا عن فخره بالإنجاز الذي يكرّس صورة طرابلس مدينة العلم والثقافة.

وقال مطر في منشور عبر منصة “إكس”:

“هذا الإنجاز، الذي تحقق بعد سنوات من المحاولات الدؤوبة والدعم القائم على المثابرة في القراءة وتحويل الطالبات إلى سفيرات لغتنا العربية العظيمة، ليس مكافأة للثانوية وحدها فحسب، بل هو تكريم لطرابلس وللتعليم الرسمي الذي يثبت عامًا بعد عام أنه مرجع القوة ورمز الصمود في وجه أي حملات تستهدف قيمته، وقد رفع رأسنا هذه المرة عالميًا.”

وختم قائلاً:

“مبارك لكنّ هذا الفوز، وإلى مزيد من التفوّق والنجاح الذي يليق بكنّ وبمدينتنا الحبيبة.”

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

