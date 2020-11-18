“إي يو ريبوتر”: متى سيساعد الاتحاد الأوروبي لبنان على التخلص من الفساد داخل سياسته؟

كتب غراهام بول في “إي يو ريبوتر”: مع انتهاء ولاية الرئيس ترامب كرئيس للولايات المتحدة في نهاية مخزية وفي وقت يثبت فيه للعالم محاولته الأخيرة للتشبث بالسلطة ، فإن سياسته الخارجية قد ذهبت إلى حد كبير دون أن يلاحظها أحد ومع ذلك ، في خضم الجنون الانتخابي ، اتخذ ترامب خطوة إيجابية ، تخزي أوروبا وتظهر أخيراً القيادة الدولية اللازمة لمعالجة المشاكل النظامية الموجودة في لبنان.

في خطوة غير مسبوقة ، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على جبران باسيل ، زعيم التيار الوطني الحر في لبنان وصهر رئيس الجمهورية اللبنانية. أعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين عن العقوبات:

“لقد ساعد الفساد المنهجي في النظام السياسي في لبنان الذي يجسده باسيل على تآكل حكومة فعالة تخدم الشعب اللبناني.”ما لم يتمّ ذكره بصراحة هو أن جبران باسيل كان حليفاً وميسراً منذ فترة طويلة لحزب الله ، وهو منظمة إرهابية وحزب سياسي في لبنان.

يبدو الأمر كما لو أن إدارة ترامب تستخدم وقتها المتبقي للحد من نفوذ وقوة حزب الله ، وهو أحد المؤثرين الرئيسيين المزعزعين للاستقرار في المنطقة ووكيل إقليمي رئيسي لإيران. ومع ذلك ، في حين أن جبران باسيل حليف لـ “حزب الله” وبالتأكيد جزء من النخبة السياسية التي استفادت من الفساد المتوطن في لبنان ، إلا أنه ليس وحده. لدى حزب الله حلفاء آخرين ، بعضهم على وشك تشكيل الحكومة القادمة.

وهنا يكمن التناقض الأساسي الذي تمثله رئاسة ترامب. فمن ناحية ،فهو يظهر القيادة الدولية من خلال إرسال رسالة إلى حزب الله وإيران بمعاقبة أحد حلفائه. ومع ذلك ، يمكن القول إن أهم حليف للجماعة الإرهابية – ولو عن غير قصد-لا يزال الاتحاد الأوروبي. إذا أرادت إدارة ترامب دعم الشعب اللبناني بجدية ، فيجب أن تبدأ بالضغط على الاتحاد الأوروبي ليحذو حذوه.

وبغض النظر عما يفعله ترامب أو أي إدارة أمريكية لاحقة ، سيظل لحزب الله تأثيراً خبيثاً على السياسة اللبنانية إلى أن يتوقف الاتحاد الأوروبي عن التمييز بين “الجناح المسلح” و “الجناح السياسي”. هذا التمييز الذي لا يحترمه حزب الله حتى ، وهو تمييز تم إجراؤه فقط بعد أن ارتكبت الجماعة عملاً إرهابياً في قانون الاتحاد الأوروبي.

إنّ رفض الاتحاد الأوروبي قبول الواقع يثير القلق بشكل خاص لأن حزب الله كان منفتحاً جداً وصريحاً بشأن نفسه. وقال نائب زعيمه بصراحة في تصريح : “ليس لدينا جناح عسكري وسياسي ؛ ليس لدينا حزب الله من جهة وحزب المقاومة من جهة أخرى… كل عنصر من عناصر “حزب الله” ايتداءً من القادة حتى الأعضاء فضلاً عن مختلف القدرات والطاقات في الحزب، هم في خدمة المقاومة ، وليس لدينا سوى المقاومة كأولوية.”

إلى حدّ ما ، فإن الاتحاد الأوروبي ليس فقط على خطأ. عليهم أن يتعاملوا مع الواقع على الأرض. وبفضل سعد الحريري ، رئيس وزراء لبنان السابق والقادم الآن ، تحول حزب الله من قوة طائفية هامشية إلى كيان كامل العضوية في السلطة التنفيذية ، حيث شغل مناصب وزارية وتولى إدارة وزارات الدولة. إنّ المنظمة الإرهابية هي الآن جزء من التيار الرئيسي ولديها الآن المصداقية التي لم تتمتع بها أي جماعة إرهابية سابقة على الساحة المحلية.

ومع ذلك ، تعتبر هذه نصف القصة فقط. ففي لبنان هناك انقسام حتى داخل الأسر على كيفية التعامل مع “حزب الله”. ويتخذ البعض مثل سعد الحريري خياراً محسوباً ، فهو المولود من المنفعة السياسية ، للعمل مع حزب الله وإضفاء الشرعية عليه. وأصبح آخرون مثل رجل الأعمال بهاء الحريري ، شقيق سعد ، في الأشهر الأخيرة من المنتقدين الصريحين للجماعة الإرهابية والسياسة الطائفية والفساد المستشري في لبنان.

هذا النوع الجديد من النشطاء اللبنانيين الذي يجسده بهاء الحريري ، يدعم العقوبات الأمريكية وينتقد تعنت الاتحاد الأوروبي عندما يتعلق الأمر بـ “حزب الله”. في السنوات الأخيرة ، تخلى هؤلاء النشطاء عن الاتحاد الأوروبي ، وبدأوا بالضغط على الدول الأوروبية. لقد شهدنا بعض التقدم مع كل من المملكة المتحدة وألمانيا التي تحظر حزب الله.

ومع ذلك ، إذا كانت إدارة ترامب تدعي أنها تريد مساعدة الشعب اللبناني حقا لإنهاء الفساد ، فإنها تحتاج إلى العمل مع الاتحاد الأوروبي بطريقة منسقة. فعقوبات من الولايات المتحدة وحدها لن يكون لها تأثير يذكر على المجموعة الإرهابية إذا كانت تحتفظ بالقدرة على الوصول إلى الاتحاد الأوروبي.

لقد اتخذت الولايات المتحدة خطوة في الاتجاه الصحيح وأظهرت أنها على استعداد لاتخاذ خطوات لجعل حياة مؤيدي وميسري حزب الله صعبة. هناك فساد في قلب السياسة اللبنانية ، وإذا كانت إدارة ترامب ، أو إدارة بايدن القادمة ، تريد حقاً حكومة فعالة تخدم مصالح الشعب اللبناني ، فيجب عليها تجنيد الاتحاد الأوروبي إذا كانت تأمل في إزالة حزب الله من المؤسسة السياسية.