الرئيس عون ترأس اجتماعاً قضائياً: القانون فوق الجميع!

ترأس رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اجتماعًا قضائيًا، ضم وزير العدل عادل نصار ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود والمدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار والمدعين العامين الجدد المعينين بموجب التشكيلات والمناقلات القضائية الأخيرة.

وتوجه عون الى الحاضرين بالقول: “أنتم اليوم تحملون أمانة العدالة وتطبيق القانون على المواطنين كافة من دون تمييز أو استثناء، ⁠لا تحيدوا عن الحق مهما كانت الظروف والضغوط”.

وأعلن ان ” القانون فوق الجميع، وتطبيقه يجب أن يكون عادلا ومنصفا على الجميع، من أعلى المسؤولين إلى أبسط المواطنين”، مخاطبا اياهم:” ⁠كونوا قريبين من الناس ومن همومهم، واعملوا على استعادة ثقة المواطن بالعدالة من خلال أدائكم النزيه والشفاف”، وقال : ” لبنان اليوم في أمس الحاجة الى عدالة حقيقية تعيد بناء الثقة بالمؤسسات وتحمي كرامة الإنسان”.