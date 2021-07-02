ائتلاف استقلال القضاء: أي استهداف لعمل القاضي "بيطار" بمثابة استهداف للمجتمع برمته
2 - يوليو - 2021
ائتلاف استقلال القضاء
أعلن “ائتلاف استقلال القضاء” أنه أخذ علما صباح اليوم، بأن المحقق العدلي طارق بيطار طلب رفع الحصانة عن 3 نواب ومحامين ورؤساء أجهزة أمنية حاليين وسابقين في قضية تفجير مرفأ بيروت، كما أخذ علما بإمكانية ملاحقة قضاة.
وأكد في بيان، وجوب أن تستجيب مجمل السلطات المعنية وفي مقدمتها مجلس النواب ونقابتا المحامين ورئيس الوزراء ووزيرا الدفاع والداخلية لطلبات رفع الحصانة فورا من دون إبطاء، وذلك تمكينا للعدالة أن تأخذ مجراها في إحدى أكبر الجرائم التي حصلت في لبنان، معتبرا أي تخاذل أو إبطاء بمثابة عرقلة للعدالة ومحاولة لتشريع الإفلات من العقاب.
وحذر الائتلاف أيا كان، من ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو التخويف بحق المحقق العدلي على خلفية القرارات والإجراءات التي يتخذها، معتبرا أي استهداف لعمل القاضي أو أدائه بمثابة استهداف للمجتمع برمته ولحقه في العدالة.
ودعا القوى الاجتماعية الديمقراطية كلها، إلى التعاضد ضمانا لأن يحظى الضحايا والمجتمع بالعدالة في هذه القضية.
وأعلن إبقاء اجتماعاته مفتوحة لمواكبة التطورات بما يتصل بهذه القضية تمهيدا لاتخاذ المواقف والخطوات عند الاقتضاء.
ووقع على البيان الأحزاب والمجموعات الاتية:
- الكتلة الوطنية
- الحزب الشيوعي اللبناني
- التنظيم الشعبي الناصري
- لحقي
- بيروت مدينتي
- المرصد الشعبي لمحاربة الفساد
- حملة الشعب يريد إصلاح النظام
- منتشرين
- فعل مباشر – Direct Act
- تحالف وطني
- حزب تقدم
- مسيرة وطن
- زغرتا الزاوية تنتفض
- لبنان عن جديد -ReLebanon
- المنتدى المدني التشاركي
- مجموعة شباب المصرف
- Street
- انتفاضة شرق زحلة
- الحراك الوطني برجا
- عن حقك دافع
- لبنان ينتفض
- حراك المتن الأعلى
- عاليه تنتفض
- مجموعة العقد
- ورشة وطن
- شباب 17 تشرين
- تجمع مهنين ومهنيات – هندسة
- الهيئة الطلابية في الجامعة اليسوعية
- المفكرة القانونية
- جمعية حماية المستهلك
- المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين
- لجنة أهالي المخطوفين
- رابطة موظفي الإدارة العامة في لبنان
- الجمعية اللبنانية لديمقراطية الإنتخابات – LADE
- الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين – ALDIC
- الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيا
- شبكة مدى
- شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية
- كلنا إرادة
- استديو أشغال عامة
- رابطة المودعين
- نواة للمبادرات القانونية – SEEDS
- جمعية كفى
- جنسيتي حق لي ولأسرتي
- رواد الحقوق Frontiers
- SMEX
- سكون – المركز اللبناني للادمان
- حلم
- جمعية عدل ورحمة
- جمعية ألف
- فانيتاس Human Rights Association
- مبادرة غربال
- جمعية التأهيل الإنساني ومكافحة الأمية – ألفا