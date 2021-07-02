ائتلاف استقلال القضاء: أي استهداف لعمل القاضي "بيطار" بمثابة استهداف للمجتمع برمته

أعلن “ائتلاف استقلال القضاء” أنه أخذ علما صباح اليوم، بأن المحقق العدلي طارق بيطار طلب رفع الحصانة عن 3 نواب ومحامين ورؤساء أجهزة أمنية حاليين وسابقين في قضية تفجير مرفأ بيروت، كما أخذ علما بإمكانية ملاحقة قضاة.

وأكد في بيان، وجوب أن تستجيب مجمل السلطات المعنية وفي مقدمتها مجلس النواب ونقابتا المحامين ورئيس الوزراء ووزيرا الدفاع والداخلية لطلبات رفع الحصانة فورا من دون إبطاء، وذلك تمكينا للعدالة أن تأخذ مجراها في إحدى أكبر الجرائم التي حصلت في لبنان، معتبرا أي تخاذل أو إبطاء بمثابة عرقلة للعدالة ومحاولة لتشريع الإفلات من العقاب.

وحذر الائتلاف أيا كان، من ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو التخويف بحق المحقق العدلي على خلفية القرارات والإجراءات التي يتخذها، معتبرا أي استهداف لعمل القاضي أو أدائه بمثابة استهداف للمجتمع برمته ولحقه في العدالة.

ودعا القوى الاجتماعية الديمقراطية كلها، إلى التعاضد ضمانا لأن يحظى الضحايا والمجتمع بالعدالة في هذه القضية.

وأعلن إبقاء اجتماعاته مفتوحة لمواكبة التطورات بما يتصل بهذه القضية تمهيدا لاتخاذ المواقف والخطوات عند الاقتضاء.

ووقع على البيان الأحزاب والمجموعات الاتية:

الكتلة الوطنية

الحزب الشيوعي اللبناني

التنظيم الشعبي الناصري

لحقي

بيروت مدينتي

المرصد الشعبي لمحاربة الفساد

حملة الشعب يريد إصلاح النظام

منتشرين

فعل مباشر – Direct Act

تحالف وطني

حزب تقدم

مسيرة وطن

زغرتا الزاوية تنتفض

لبنان عن جديد -ReLebanon

المنتدى المدني التشاركي

مجموعة شباب المصرف

Street

انتفاضة شرق زحلة

الحراك الوطني برجا

عن حقك دافع

لبنان ينتفض

حراك المتن الأعلى

عاليه تنتفض

مجموعة العقد

ورشة وطن

شباب 17 تشرين

تجمع مهنين ومهنيات – هندسة

الهيئة الطلابية في الجامعة اليسوعية

المفكرة القانونية

جمعية حماية المستهلك

المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين

لجنة أهالي المخطوفين

رابطة موظفي الإدارة العامة في لبنان

الجمعية اللبنانية لديمقراطية الإنتخابات – LADE

الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين – ALDIC

الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيا

شبكة مدى

شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية

كلنا إرادة

استديو أشغال عامة

رابطة المودعين

نواة للمبادرات القانونية – SEEDS

جمعية كفى

جنسيتي حق لي ولأسرتي

رواد الحقوق Frontiers

SMEX

سكون – المركز اللبناني للادمان

حلم

جمعية عدل ورحمة

جمعية ألف

فانيتاس Human Rights Association

مبادرة غربال

جمعية التأهيل الإنساني ومكافحة الأمية – ألفا