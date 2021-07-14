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ائتلاف استقلال القضاء: إسقاط الحصانات ضرورة

14 - يوليو - 2021
قضاء

محكمة- تعبيرية

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استنكر “ائتلاف استقلال القضاء” “أفعال العنف ضد ذوي الضحايا” واعتبرها “استمرارا للعنف الذي يطالنا جميعا منذ عقود وبلغ الذروة في مجزرة مرفأ بيروت”. ورأى في بيان “ان إسقاط الحصانات ضرورة لتمكين القضاء من أداء دوره، بصورة مستقلة، في أخطر جريمة حصلت في لبنان، وصولا للعدالة والحقيقة وجبر ضرر الضحايا وذويهم”.

أضاف في بيانه: “لان إسقاط الحصانات ضرورة اجتماعية لمحاسبة جرائم الانهيار والانفجار وصفقات 30 سنة، والتي لا قيام للدولة من دونها، ولأن إسقاط الحصانات ضرورة لإخضاع المسؤولين العامين لسلطة القانون، درءا للاستبداد والاعتداء المتمادي ضد المصلحة العامة والإفلات المعمم من العقاب، ولأن إسقاط الحصانات ضرورة لنحفظ من الماضي ذاكرة تقوم على الحقيقة وليس على طمسها، ولنبني دولة ديموقراطية أساسها العدل والمساواة. لكل هذه الأسباب ندعو الى اوسع التفاف حول ذوي الضحايا في معاركهم اليومية لوضع المراجع المعنية برفع الحصانات أمام مسؤولياتها طالما أنهم بوجعهم يخوضون معركتنا جميعا”.

وحيا ختاماً “المواقف الشجاعة للقاضي طارق بيطار”، محذراً “من أي تنمر أو تعرض أو ضغط ضده واضعين أي تصرف من هذا النحو في خانة التدخل الجرمي في عمل القضاء”، ودعا المواطنين الى “الانخراط في معركة إسقاط الحصانات والتي هي شرط أساسي لتحقيق استقلالية القضاء”.

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