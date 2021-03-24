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ابتداءً من الغد.. دفعات جديدة من لقاح “سبوتنيك V” ستصل إلى بيروت

24 - مارس - 2021
لقاح سبوتنيك الروسي ضد كورونا

لقاح سبوتنيك الروسي ضد كورونا

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يصل لقاح “سبوتنيك V” الروسي إلى لبنان على دفعات ابتداء من يوم غد الخميس 25 الحالي بمبادرة من القطاع الخاص.

وستبدأ عملية التطعيم الأولى بخمسين ألف لقاح لخمسة وعشرين ألف شخص (جرعتين من اللقاح للشخص الواحد)، كما ان “الدفعة الثانية من اللقاح، وعددها مئة ألف جرعة، ستصلنا من روسيا خلال شهر نيسان، على أن تليها دفعات عدد كل منها 200 ألف جرعة كل ستة أسابيع”.

وأظهرت نتائج الاختبارات المتعلقة بلقاح “سبوتنيك V” فعالية تتجاوز 90 بالمئة، ونسبة أمان عالية، فيما قدمت أكثر من 50 دولة طلبات للحصول على أكثر من 1.2 مليار جرعة من هذا اللقاح الروسي.

وكان وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن، أكد أنّ لقاح “أسترازنيكا” يصل الاربعاء الى لبنان، 33600 جرعة، كما اشار الى أنّ الوزارة استطاعت تأمين سبعمئة وخمسين ألف لقاح إضافي من شركة “فايزر”، على أن يتم استخدام هذه الجرعات لاستهداف الشرائح وفق المراحل المحددة في الخطة الوطنية.

يُشار الى أنّ عدد المسجلين على المنصة الوطنية يبلغ حوالى مليون شخص، وبحلول منتصف حزيران المقبل سيكون كل هؤلاء قد أخذوا اللقاح.

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