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ابراهيم: الكيان الغاصب يرفض منطق النطق بالحق

منذ 4 دقائق
اللواء عباس ابراهيم

اللواء عباس ابراهيم

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اعتبر اللواء عباس ابراهيم أنّ “الكيان الغاصب يريد أن يتكلم العالم كله بلسانه، ويرى بعينيه، فبعدما أوقف عمل قناة الميادين، ها هو ييمم شطر الأمم المتحدة. لا يريد أمينها العام أنطونيو غوتيريش، لأنه كما يزعم لا يستحق منصبه، وينبغي أن يطالب بتحرير غزة من حماس، كما صرح وزير خارجيتها إيلي كوهين”.

وقال ابراهيم في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “‏بين إسكات منارة من منارات الرأي الحر ورفض منطق النطق بالحق والتمادي في القتل والإجرام، هناك حقيقة واحدة يرسمها طالبو الحرية بأحمر دمهم القاني في فلسطين غزة اليوم”.

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