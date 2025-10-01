الأربعاء 9 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 1 أكتوبر 2025 |
ابراهيم الموسوي: حملة تهويل شديدة لدفعنا للاستسلام بعنوان نزع السلاح

منذ 32 دقيقة
ابراهيم الموسوي

ابراهيم الموسوي

كتب النائب ابراهيم الموسوي على منصة “أكس”: “حملة تهويل شديدة لدفعنا للاستسلام بعنوان نزع السلاح، يزعمون أن غزة ستنتهي، وأن الحرب واقعة على لبنان وايران. بكل بساطة وهدوء وإيمان ثابت، نقول ما قاله الله سبحانه: “الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم ايماناً، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل”.

