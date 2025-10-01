ابراهيم الموسوي: حملة تهويل شديدة لدفعنا للاستسلام بعنوان نزع السلاح

كتب النائب ابراهيم الموسوي على منصة “أكس”: “حملة تهويل شديدة لدفعنا للاستسلام بعنوان نزع السلاح، يزعمون أن غزة ستنتهي، وأن الحرب واقعة على لبنان وايران. بكل بساطة وهدوء وإيمان ثابت، نقول ما قاله الله سبحانه: “الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم ايماناً، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل”.

حملة تهويل شديدة لدفعنا للاستسلام تحت عنوان نزع السلاح، يزعمون ان غزة ستنتهي، وان الحرب واقعة على لبنان وايران .

بكل بساطة وهدوء وإيمان ثابت، نقول ما قاله الله سبحانه:

"الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم ايماناً ،وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل". — Ibrahim Al Moussawi (@ibrahimmousawi) October 1, 2025