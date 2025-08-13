ابراهيم كنعان: اذكّر الحكومة اليوم وعلى جدول أعمالها بند للنفايات

كتب النائب ابراهيم كنعان على حسابه على إكس صباح اليوم “اذكّر الحكومة المجتمعة اليوم وعلى جدول أعمالها بند للنفايات ان لا امكانية على الإطلاق وبحسب كل التقارير الرسمية الموجودة لديها لتوسعة مطمر الجديدة كما لا طاقة لأهل المنطقة على احتمال استمرار المجزرة البيئية والصحية في ساحل المتن الشمالي وذلك بخلاف كل القرارات والوعود والالتزامات الحكومية منذ ٢٠١٦ وحتى اليوم. باختصار سنواجه أي خطة لاستمرار هذا الوضع”.

