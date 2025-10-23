ابراهيم كنعان: لبنان لديه رئيس للجمهورية متمسّك بسيادة لبنان والاستقرار

التقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في القصر الجمهوري في بعبدا رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الذي قال بعد اللقاء ” تشرّفت بزيارة فخامة الرئيس ووضعته في أجواء لقاءاتي في واشنطن مع صندوق النقد والبنك الدولي والإدارة الأميركية”.

أضاف: “بالإيجابيات وفي الملف السياسي، لبنان اليوم موجود على طاولة القرار ولديه رئيس للجمهورية متمسّك بسيادة لبنان والاستقرار وحقوق شعبه، ولدينا القدرة بالتعاون معه وتحت سقف الشرعية اللبنانية حماية بلدنا، وتثبيت حقوقنا واسترجاع سيادتنا وهو مقدّر من اللبنانيين والمجتمع الدولي على حدّ سواء، ومن الإيجابيات أيضاً حصول تقدّم مبدئي بملف التعافي المالي ليصبح استرداد الودائع مفتاح الحل من خلال تبني فكرة قانون الفجوة المالية وربط الاصلاح به بخلاف الماضي”.

ورداً على سؤال عن لقاءاته مع الصندوق الدولي قال كنعان “لم ألمس تعثراً في المفاوضات مع الصندوق. فالمفاوضات قائمة، ولدى الصندوق ملاحظات، كما لدينا ملاحظات على موضوع الودائع وآلية جدية وتمويل لاستردادها. وبالتالي ما من تعثر بل تفاوض قائم وإن لم يصل الى الآلية الكاملة المطلوبة، فيجب ان نصل الى تفاهم يحفظ حقوق الناس ويعزز استعادة الثقة المحلية و العربية والدولية بلبنان”.

وقال كنعان رداً على سؤال “ان قانون الفجوة المالية، هو قانون استرداد الودائع الذي حرصنا على التأكيد عليه من خلال ربط تنفيذ قانون اصلاح المصارف به، لنضمن أن لا يكون هناك اصلاح من دون حقوق. والتفاوض في شأنه قائم اليوم على المستوى الحكومي ومصرف لبنان ومع صندوق النقد الدولي بانتظار النتجية النهائية التي تحفظ حقوق المودعين. وعندما ينتهي هذا المسار ويحال الى مجلس النواب، فنحن جاهزون للقيام بدورنا بما يحفظ حقوق اللبنانيين”.