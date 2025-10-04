ابراهيم كنعان: لسنا زلماً لأحد في المتن ولا أحد يملك قرارنا

أكد النائب ابراهيم كنعان، خلال “عشاء المتن”، مساء اليوم، “اننا لسنا زلما لأحد في المتن ولا أحد يملك قرارنا ولا التزامنا كائناً من كان، فلا أحد أكبر من لبنان ومن منطقتنا”.

وتوجه الى الحضور قائلا: “فخور بتجربتي السابقة ولم تكن إلا التزاماً عن قناعة بمبادئ وطنية ونهج سيادي وتغييري واصلاحي كنت وما زلت وسأبقى رأس حربته بالمتن وبالمجلس النيابي، ويلّي بده يغيّر بغيّر وحده وهون السرقة والخيانة”.

أضاف: “كما منعنا شطب الودائع سنمنع اليوم منع استردادها فقضيتنا دولة تضمن حقوقنا من خلال قانون للناس لا خطط حكومية تشطب ١٠٠ مليار دولار ودائع. قضيتنا سيادة لا تتجزأ واستقلال لا يباع ويوزّع على المحاور ونريد لبنان القوي بجيشه المسلّح وحده وبقضائه الذي يعطي الحقّ لأصحابه. قضيتنا انماء المتن من دون تمييز وبكرامتنا من دون منة من أحد”.