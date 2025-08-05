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ابراهيم منيمنة: لا مكان لاي مكابرة ومحاولة تهويل على اللبنانيين داخليا

منذ 9 دقائق
النائب ابراهيم منيمنة

النائب ابراهيم منيمنة

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كتب النائب ابراهيم منيمنة عبر حسابه على منصة “اكس”: “يترقب اللبنانيون اليوم هذه الجلسة المصيرية لمجلس الوزراء وما سيصدر عنه، متأملين أن يكرس بقرار واضح لما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاري، وان يؤكد على سيادة الدولة الكاملة على اراضيها، وعلى خطة حصر السلاح بيد الدولة و الذي هو مصلحة لبنانية وطنية.

ان كافة القوى السياسية في الحكومة مدعوة لان تكون جزءا من هذا القرار التاريخي انسجاما مع ما تم التوافق عليه في البيان الوزاري.

لا مكان لاي مكابرة ومحاولة تهويل على اللبنانيين داخليا، فهذا الامر مرفوض، ولن يغير في واقع ما اوصلنا اليه السلاح خارج الدولة من انقسام وضعف.

فقط وحدتنا الوطنية والتزامنا بالدستور والتفافنا حول مؤسساتنا وجيشنا الوطني، يعطونا فرصة بناء دولة قادرة وعادلة تحمي بلدنا وتؤمن مستقبلا مزدهرا لجميع اللبنانيين”.

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