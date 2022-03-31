ابرز ما جاء في اسرار الصحف اليوم

النهار:

يقوم طبيب ومدير عام لأحد المستشفيات الخاصة، ومرشّح سابق للإنتخابات النيابية، بدور بارز في بلورة لائحة المجتمع المدني في بعبدا.

يعد زيارة النائب طلال ارسلان الى موسكو، من المتوقع ان يكون الضيف التالي رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية على راس وفد.

ينقل أحد المسؤولين الحزبيين العائد من جولة خليجية، أنه لمس برودة انتخابية في بلاد الاغتراب، خلافاً لجولته الأولى، على خلفية صعوبة حصول تغيير في لبنان وتشتّت المعارضة.

الجمهورية:

لم يتجاوب حزب بارز مع تمنيات مسؤولين غير لبنانيين بتبنّي أحد المرشحين عن إحدى الدوائر البقاعية.

شكا أحد النواب السابقين من حرب ممنهجة تشنّها جهات حزبية عليه على الرغم من عزوفه عن الترشح.

يستغل مرشح شمالي قرابته من وزير لحقيبة خدماتية ويقوم بتوزيع المساعدات إسستنسابياً ضمن حملته الإنتخابية.

اللواء:

يخشى دبلوماسيون أجانب من تدهور في الوضعين المعيشي والاقتصادي، مما يؤثر سلباً على الاستقرار العام، بما في ذلك الأمن الانتخابي.

فُهم من أوساط مسؤول كبير أنه مستاءٌ جداً من رئيس لجنة نيابية، غير ممثلة بالحكومة حالياً.

تبخرت أحلام وزراء وتحولت إلى أوهام، بعدما تبين أن التجربة على الأرض، تختلف عن النظريات المشبعة باللاواقعية.

نداء الوطن:

اعتبرت أوساط متابعة أن إعلان الأمين العام لحزب “البعث” علي حجازي عن لقائه مع الأمين العام لـ”حزب الله” لمدة ثلاث ساعات هو للتعويض عن عدم اعتماده كمرشح على لائحة الثنائي في بعلبك الهرمل وبمثابة تنازل لمصلحة النائب جميل السيد.

يقال إن حاكم مصرف لبنان مستمر في منصبه وإنه يفصل قضيته عن قضية توقيف شقيقه ويعتبر أنها قضية مفتعلة ولا شبهات جنائية فيها وتتعلق بتقاضي عمولات لقاء أعمال مالية كان يمكن أن تقوم بها أي شركة أخرى تتولى بيع اليوروبوندز.

لوحظ أنه بينما يستمر إعلان تسجيل لوائح مدعومة من “القوات اللبنانية” وبعضها بالتحالف مع شخصيات سنية فاعلة لم يتم بعد تسجيل لوائح لتحالف “التيار الوطني الحر” مع سائر حلفائه.

الأنباء:

شد حبال بين مرجعيتين بدأ يتظهّر أكثر فأكثر ويعيق انجاز بعض الملفات.

مواقف غير بريئة تصدر عن مرجعية رسمية وتنبئ بنوايا خبيثة مبيتة.