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أبناء عكار والشمال رداً على مطر: لسنا طائفة محدودة ونحتاج إلى قيادة قريبة من القاعدة الشعبية

منذ ساعة واحدة
إيهاب مطر

إيهاب مطر

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صدر عن ابناء عكار والشمال البيان التالي:

“باسم الله الرحمن الرحيم

سعادة النائب ايهاب مطر

من الطبيعي والبديهي ان يحافظ أبناء الرئيس الشهيد رفيق الحريري على استكمال مسيرته، من خلال التمسك بمشروعه الذي ضحى من اجله، فإن كان الاسم يبقى الهدف واحد وهو مواصلة مسيرة الرئيس الشهيد، وبما ان الرئيس سعد الحريري ولأسباب صحية وخاصة باتت معروفة اتخذ قراره بتعليق عمله السياسي، فان الشيخ بهاء رفيق الحريري على اتم الاستعداد لحمل الراية وتحقيق حلم والده الشهيد بايصال لبنان وشعبه الى مصاف دول العالم.

لذلك نرجو ممن يحاولون الاصطياد في الماء العكر وتفريغ الساحة السنية من قيادتها من اجل تنفيذ اجندات مشبوهة، نقول لهم نحن لسنا طائفة محدودة وضيقة بل اننا امة تحتاج الى قيادة قوية متماسكة قريبة من القاعدة الشعبية العامة وليس من المنتفعين.

فالشيخ بهاء يكفيه فخراً واعتزازا انه ليس جزء من تركيبة سياسية فاسدة، و هو نجل رجل وطني بإمتياز دفع دمه من اجل لبنان واللبنانيين، وهو سيبقى على العهد والوعد من أجل المحافظة على مشروع رفيق الحريري، الذي تخليتم انتم عنه من اجل مصالحكم الضيقة معروفة الخلفيات والحيثيات”.

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