ابنة السنتين مصابة بـ”كورونا”.. وتسجيل إصابتين في صفوف “الأمن الداخلي”

لفتت مستشفى الزهراء في الضاحية الجنوبية إلى أن “طفلة تبلغ من العمر سنة ونصف حضرت إلى قسم الطوارئ اشتبه بإصابتها وتمّ اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة وإجراء الفحوصات ونقلها عبر الصليب الأحمر إلى مستشفى رفيق الحريري بعد التأكد من التشخيص”.

وأفادت محطة mtv في وقت سابق بان “طفلة عمرها أقل من سنتين موجودة في أحد مستشفيات بيروت كانت تعاني من بعض العوارض واحتكت بأطباء وممرضين لثلاثة ايام ليتبيّن اليوم انها مصابة بفيروس كورونا لتكون أصغر مصابة في لبنان حتى الان. وحجرت المستشفى على من احتكت بهم الطفلة من الطاقم الطبي”.

من ناحية اخرى أفادت مصادر طبية عن وجود حتى الآن إصابتين بـ”كورونا” فقط في صفوف قوى الأمن الداخلي أحدهما برتبة رائد وآخر عنصر وتربطهما صلة قرابة.