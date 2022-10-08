ابن المودع يحيى بدر الدين: حالة والدي الصحية تسوء

بعد اعتقال مقتحم بنك البحر المتوسط المودع يحيى بدر الدين، اعتصم عدد من افراد عائلته وبعض المقربين امام سراي النبطية الحكومي، مطالبين بالافراج عنه، بعد ان تم نقله الى مخفر الخيام.

وبحسب مراسل “صوت بيروت انترناشونال” ان العائلة ستنتقل الى بلدة الخيام وتتوعد بالتصعيد والاعتصام امام المخفر كما وكانت الدعوات للمعتصمين للانتقال الى بلدة الخيام بهدف تحرير يحيى، ويذكر انه قد اضرب عن الطعام منذ اليوم الاول لاعتقاله وهو يعاني من حالة صحية سيئه.

واما ابن المودع يحيى بدر الدين فقد أكد ” حالة والدي الصحية تسوء وسنقوم بخطوات تصعيدية بعد الساعة الخامسة في حال بقي موقوفاً”.

وأضاف،” بان حالة والده الصحية تسوء في نظارة فصيلة ​الخيام​، مطالبا التدخل سريعاً لإخلاء سبيله”.

فيما أعلن “اننا سنقوم بخطوات تصعيدية بعد ​الساعة​ الخامسة في حال بقي والدي موقوفاً”.

كما وقد اعطى المودع مهلة للقوى الامنية الى الساعة السابعة مهدداً بالانتحار في حال لم يتم التوصل الى اتفاق.